La Roma in vista di gennaio punta Mancini e Thorgan Hazard per risalire in classifica

Non è un mistero, ormai: la Roma non è affatto soddisfatta dell’attuale 9° posto in classifica e mira a rinforzare la propria rosa con due acquisti nella sessione di mercato invernale. A mister Di Francesco servirebbe un innesto in difesa, dove un centrale in più garantirebbe a Fazio e Manolas di poter rifiatare maggiormente, e a centrocampo, il reparto più deficitario, complice anche il recente infortunio di De Rossi.

Per questo la dirigenza giallorossa non ha perso tempo e ha inviato osservatori domenica al Dall’Ara dove si è giocata Bologna-Atalanta per visionare Gianluca Mancini, promettente difensore centrale dell’Atalanta e dell’Under 21, già seguito dalla Roma. In Germania, invece, si parla di un interesse del ds giallorosso Monchi per Thorgan Hazard, centrocampista belga del Borussia Mönchengladbach nonché fratello del ben più noto Eden Hazard.

La Roma potrebbe puntare su un prestito con diritto di riscatto per Mancini, che all’Atalanta ha mostrato le sue qualità difensive, mentre Hazard Jr potrebbe accasarsi definitivamente in giallorosso già a gennaio, magari inserendo qualche contropartita tecnica nella trattativa.