Roma, Mkhitaryan: «Ottavi? Siamo pronti per tutte le squadre»

Roma, Henrikh Mkhitaryan parla dopo la conquista degli ottavi di finale contro il Gent: ecco le parole dell’armeno

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista offensivo della Roma, ha parlato del passaggio del turno ottenuto contro il Gent ai microfoni di Sky Sport.

«Oggi il mister mi ha visto dietro l’attaccante, per me è importante aiutare la squadra che pensare a dove devo giocare. Ottavi? Non ci sono squadre facili, tutti conoscono il calcio e sanno attaccare e stare in difesa. Siamo pronti per tutte le squadre, se vogliamo vincere l’Europa League dobbiamo affrontare tutte le squadre».