Special 100, Mourinho raggiunge un bel traguardo in A: con una vittoria eguaglia Conte

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mourinho raggiunge il traguardo delle 100 panchine in Serie A contro il Genoa, con una vittoria potrebbe eguagliare i numeri di Conte

Lo Special One domani contro il Genoa raggiungerà le 100 panchine in Serie A. Un bel traguardo per il tecnico portoghese che spera di festeggiarle al meglio.

Con una vittoria, Josè Mourinho, raggiungerebbe a 62 successi Antonio Conte, motivo in più per provare a trovare tre punti contro i liguri. A riportarlo il Corriere dello Sport.