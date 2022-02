ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Genoa, UFFICIALE il nuovo sponsor sulle maglie. Comunicato del club rossoblu

Pool Pharma, Genoa Cfc e 777 Partners annunciano la sottoscrizione di un accordo di sponsorship per la corrente stagione sportiva. La family company italiana sponsorizzerà, con il brand MG.K Vis, tutte le maglie gara del Club più antico in Italia come first jersey sponsor della prima squadra maschile.

Pool Pharma ha nella promozione del benessere quotidiano il suo core-business da oltre 25 anni e offre un’ampia scelta di integratori funzionali, trattamenti, dispositivi sanitari e specialità medicinali per sostenere la forma fisica. L’attività è stata ulteriormente implementata da altre ramificazioni aziendali come Hynecos Research e Pool Pharma Medical Division, in aggiunta a prodotti apprezzati dal pubblico come Kilocal e Trio Carbone.

L’intesa commerciale prevede la veicolazione del marchio MG.K Vis anche in ambito internazionale grazie ai loghi sulle maglie, i led a bordo campo, i back-drop delle interviste, i maxi schermi dello stadio, il materiale pubblicitario nel centro sportivo, la visibilità digital sui canali ufficiali del Club e iniziative specifiche di merchandising, charity e responsabilità sociale sul territorio.