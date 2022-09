Roma, Mourinho: «Riportato una mentalità che mancava da anni. Di strada ancora da fare ce n’è ancora tanta»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell’UEFA riguarda alla mentalità giallorossa

«La cosa fondamentale era costruire una mentalità che alla Roma non era presente da tanti anni. E’ stata costruita parallelamente a un altro elemento per me cruciale: l’empatia. L’empatia per me va oltre il gruppo, questo club vale molto più della squadra, ha un peso enorme, subisce pressione dalla comunità e dai tifosi. Di strada da fare ce n’è ancora tanta e proverò a ottenere qualcosa in più »