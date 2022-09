Roma, Mourinho si affida a Dybala come guida giallorossa

Dopo la disfatta di Udine Mourinho in Europa League si affida a Paulo Dybala per ripartire, tecnica e leader per essere guida giallorossa

Dopo la disfatta di Udine Mourinho in Europa League si affida a Paulo Dybala per ripartire, tecnica e leader per essere guida giallorossa.

Contro l’Udinese è stato uno dei pochi ad accendere la luce della squadra e dopo diverso tempo è tornato a giocare 90′. La Joya ora deve essere una guida in campo ma non solo tecnica. Leader carismatico dei suoi compagni per portarli a elevare le proprie prestazioni. Chi meglio di lui può essere d’aiuto in Europa vista la sua esperienza con la Juventus. Mourinho non ha dubbi e contro il Ludogorets Dybala sarà regolarmente in campo dal 1′. Lo scrive il Corriere dello Sport.