Roma, operazione sorpasso

La Lazio perde e la Roma a Verona ha l’occasione del sorpasso per arrivare al derby con il morale ancor più alto.

I giallorossi giocheranno alle 18:30 al Bentegodi e dovranno fare i conti con le assenze, oltre a Dybala anche Spinazzola si è fermato in allenamento. Assenze pesanti ma che Mourinho dovrà per forza superare per continuare a fare punti. Il pensiero è senza dubbio a Verona, poi si guarderà al derby del weekend ma nel mezzo anche la sfida di Europa League. Mourinho studia l’operazione sorpasso ai rivali biancocelesti.