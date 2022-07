Roma, stasera la sfida al Nizza: Mou e la scelta su Dybala

Stasera in campo ancora la Roma per l’amichevole contro il Nizza: Mourinho non vuole rischiare Dybala che potrebbe rimandare il debutto

Stasera in campo ancora la Roma per l’amichevole contro il Nizza per continuare il percorso di preparazione in vista del campionato.

Un’altra sfida internazionale e importante per i giallorossi. La domanda che i tifosi si stanno facendo è soltanto una: giocherà Dybala? Molto probabilmente il debutto della Joya in giallorosso sarà rimandato perché Mourinho vuole essere prudente visto che l’argentino si sta allenando soltanto da pochi giorni con i compagni. Lo riporta Il Messaggero.