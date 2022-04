Roma, Bologna e Leicester: l’Olimpico diventa teatro dei sogni

La Roma si gioca la stagione nelle prossime due partite: Bologna e Leicester, il tutto esaurito dell’Olimpico che diventa teatro dei sogni

La Roma è pronta a giocarsi la stagione nelle prossime due partite tra campionato e Conference League.

La sfida contro il Bologna per restare aggrappata ad una posizione valida per la qualificazione in Europa. Quell’Europa che poi giovedì potrebbe far scrivere un’altra pagina di storia giallorossa. La semifinale con il Leicester per approdare in finale. Il tutto con un Olimpico gremito per le due partite. 140 mila tifosi pronti a spingere i giallorossi per uno stadio che diventerà il teatro dei sogni per la squadra di Mourinho. Lo scrive Il Messaggero.