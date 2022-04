Roma Zalewski, la crescita da esterno: decisivo anche in Conference

Zalewski si sta piano piano prendendo la Roma: in Conference altra prova importante per il classe 2002

In casa Roma una delle sorprese di questo 2022 è senza dubbio il giovanissimo Zalewski. Nasce trequartista nella Primavera giallorossa, ma reinventato esterno di un centrocampo a quattro da Mourinho.

Da qui passa la crescita importante e costante del giovane classe 2002. La fiducia di Mourinho non è mai mancata e il ragazzo la sta ripagando tutta sul campo. In Conference contro il Leicester non ha pagato lo scotto di una partita con pressioni importanti e, anzi, è risultato decisivo nel corso della gara. Ottima la sua fase difensiva, nella prima frazione ha effettuato anche diverse sgroppate compresa quella del gol di Pellegrini, servito proprio da Zalewski. In inverno la Roma ha cercato disperatamente un esterno, e alla fine lo aveva in casa.