Roma, Olsen: «Il mio futuro? Non so cosa succederà»

Il portiere della Roma, Robin Olsen, ha parlato del proprio futuro dal ritiro della nazionale in un’intervista al quotidiano Express

Robin Olsen, portiere della Roma, ha parlato del proprio futuro in un’intervista concessa al quotidiano svedese Express. Ecco le sue dichiarazioni:

«Il mio futuro? Bella domanda. Non lo so, sono con la nazionale e sono concentrato su essa, resta da vedere cosa succederà. Sono state scritte tante cose negli ultimi anni, a prescindere dal fatto che si trattasse di finestre estive o invernali. Ci sono abituato, non mi preoccupa. Io so quello che ci diciamo tra me, il club e il mio agente, quindi ciò che è scritto e quali club mi vogliono sono cose sulle quali non spendo energie. So come stanno andando le cose».