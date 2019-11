Roma, paradosso Florenzi. Per Fonseca non è un terzino, ma Mancini…

Roma, paradosso Florenzi. Fonseca l’ha bocciato come terzino destro, ma Roberto Mancini continua a schierarlo in quella posizione

È un momento decisamente delicato, quello attuale, per la carriera di Alessandro Florenzi. Il giocatore della Roma è reduce da 6 panchine consecutive utili per far dedurre che Paulo Fonseca, attualmente, preferisce altri tipo di profili a quello del numero 24. Il motivo alla base è semplice: il portoghese non lo vede di buon occhio in posizione di terzino destro. Il ruolo in cui l’attuale capitano si è riscoperto dall’ormai lontano 2014, per l’ex Shakhtar, è accantonato.

Florenzi, attualmente, non rappresenta che una buonissima alternativa a centrocampo o come ala, nella posizione che lo fece conoscere al grande pubblico con Rudi Garcia in panchina. Le esclusioni attuali, quindi, non sono che di natura tecnica. In un momento in cui la Roma aveva trovato un collaudo, vincendo tre partite di fila in campionato prima dello stop di Parma, Fonseca ha preferito non cambiare nulla spremendo gli stessi 11. L’esplosione di Kluivert, la rinascita di Pastore, la duttilità di Zaniolo. Tutti fattori che non hanno aiutato Florenzi in queste ultime settimane, ma considerando i tanti impegni dei giallorossi per lui lo spazio non mancherà.

La visione di Fonseca si distacca da quella di Roberto Mancini. Il commissario tecnico ha convocato il 24 capitolino nonostante il suo poco, recente, minutaggio. Quello che balza all’occhio è che il CT continua a prediligere Florenzi in posizione di terzino destro, contrariamente, come spiegato, a quanto non faccia l’allenatore della Roma.