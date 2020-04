Roma, partito il piano per trattenere Mkhitaryan in giallorosso

La Roma vuole trattenere Mkhitaryan in giallorosso almeno un’altra stagione: Petrachi si è rivolto a Raiola in cerca di aiuto

La Roma vuole trattenere Mkhitaryan almeno un altro anno in giallorosso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Fonseca ha chiesto a Petrachi di non lasciar partire l’armeno e così il ds giallorosso ha subito contattato il procuratore Raiola.

Lo scoglio da superare è rappresentato dal fatto che è un giocatore dell’Arsenal e il nuovo allenatore Arteta ha già detto di volerci contare la prossima stagione. Il piano messo a punto dalla Roma – spiega la Rosea – prevede il rinnovo di contratto con i gunners (riducendosi l’ingaggio dai 7 milioni che percepisce attualmente all’anno) in scadenza ora al 2021 per poi prolungare di un’altra stagione il prestito.