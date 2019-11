Roma, Pau Lopez: «Espanyol? Proposto rinnovo, ma era troppo tardi»

Il portiere della Roma Pau Lopez guarda al passato: le parole del portiere giallorosso sul suo passaggio dall’Espanyol al Betis Siviglia

Pau Lopez, portiere della Roma, ricorda con rammarico il suo trasferimento a parametro zero dall’Espanyol al Betis Siviglia. Il freddo addio al club catalano non è stato perdonato dai tifosi. Ecco le parole dell’estremo difensore sul cambio di maglia a Movistar puls.

«Non ho mai detto all’Espanyol di non voler rinnovare, ma penso che quando mi arrivò l’offerta per firmare un nuovo contratto fosse già troppo tardi. Ho fatto anche un errore, perché non si può restare per tanti anni in una squadra dando l’addio nel modo in cui ho fatto».