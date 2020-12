Roma, Pedro fa cento in Europa e guiderà i giovani giallorossi

Contro il CSKA Sofia, Pedro raggiungerà quota 100 presenze nelle competizioni europee

Largo ai giovani. È questa l’idea di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, per la partita di questa sera in Europa League contro il CSKA Sofia. Sì, perché la qualificazione è già stata conquistata e allora perché non dare spazio a chi ha giocato meno o a chi ha bisogno di una chance.

Ma insieme a questi giovani, dovrà esserci per forza di cose anche un guida; che porterà il nome di Pedro. Lo spagnolo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, festeggerà anche un traguardo importante: le cento presenze nelle competizioni europee. Cento partite in cui, con le maglie di Chelsea e Barcellona, ha vinto tutto. Ora Pedro è alla Roma e proverà a dare in campo tutta la sua esperienza.