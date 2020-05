Roma, Pellegrini e Mkhitaryan hanno confezionato ben 11 assist

Roma, Henrikh Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini sono i re degli assist: ben 11 fino a questo momento, il 39% del totale di squadra

I due geni dell’assist. La Roma si gode Henrikh Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini: 11 gli assist in totale messi a segno dai due giocatori, il 39% di quelli di squadra.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sottolinea l’importanza dei due giocatori: Fonseca, infatti, cercherà di puntare su di loro per questo finale di stagione. I capitolini devono vincere più gare possibili per poter conquistare la Champions League.