Roma, Pellegrini ha la febbre: il capitano a rischio per il derby

Il capitano della Roma Pellegrini è stato colpito dalla febbre, a rischio la sua presenza nel derby contro la Lazio

Pellegrini ha la febbre. Il capitano della Roma era atteso questa mattina in Campidoglio per presentare – insieme ad Immobile – un’iniziativa simbolica di pace, in vista del derby.

Come riporta l’ANSA, però, il centrocampista è stato fermato dal suo stato di salute: in dubbio anche per il derby contro la Lazio?

