Roma, Pellegrini: l’ex Sassuolo si rende pericoloso anche tramite corner

Pellegrini è il principale assistman della Roma, oltre che uno dei migliori rifinitori in Italia. Ha grandi qualità anche nel battere i calci da fermo

Pellegrini è uno dei talenti più luminosi della Roma, con capacità incredibili in zona di rifinitura. Nonostante abbia saltato alcune partite per infortunio, ha effettuato già ben 8 assist in questa stagione.

L’ex Sassuolo, inoltre, è un rifinitore eccezionale anche su calcio piazzato. Su corner ha effettuato la bellezza di 17 passaggi chiave fin qui, il sesto dato della Serie A. Ciò dimostra la sua abilità anche su calcio da fermo.