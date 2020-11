Roma, Pizarro boccia Fonseca: «Mi lascia perplesso»

David Pizarro ha parlato della Roma e dell’allenatore Paulo Fonseca

David Pizarro, doppio ex della sfida tra Roma e Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero dove ha parlato della squadra giallorossa guidata da Paulo Fonseca.

FONSECA – «A volte mi lascia perplesso. Mi sorprende e poi mi delude. Non ha una rosa ampia, però può gestire un undici forte. E non mi spiego questo trend altalenante. Ci sono partite troppo brutte per essere vere. L’allenatore deve lavorare su questo, deve trovare la continuità».

ROMA E FIORENTINA – «Due squadre e due città a cui sono molto legato. Ci ho lasciato un pezzo di cuore. Ma questo che vediamo ora non è calcio, il valore vero è il pubblico. Purtroppo è una situazione anomala. Manca la passione della gente».

RITORNO IN ITALIA – «È stato solo un arrivederci, i miei amici sono tutti in Italia, a Roma. Qui sono rimasti solo i miei genitori. Torno presto, spero a gennaio, quando a Coverciano comincerò il corso da allenatore».