Roma, poker alla Sambenedettese. Con doppietta di Maxi Lopez

La Roma ha superato la Sambenedettese per 4-2: a segno Veretout, Perotti, Mkhitaryan e Antonucci. Doppietta per Maxi Lopez

La Roma ha battuto la Sambenedettese in amichevole per 4-2. Buon test in vista della prossima stagione per i giallorossi allenati da Paulo Fonseca.

A segno Jordan Veretout, Diego Perotti, Henrikh Mkhitaryan e Mirko Antonucci. Da sottolineare la doppietta ospite realizzata dall’argentino Maxi Lopez.