Roma, Massara appeso all’esito dello scontro Ranieri‑Gasperini: in caso di addio parte la volata a tre

Roma, il duello Ranieri‑Gasperini decide il futuro di Massara: se il ds salta, pronta una corsa a tre per quel posto

Tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, nel mezzo si trova oggi Ricky Massara, direttore sportivo della Roma e figura sempre più esposta nel confronto interno tra le due anime del club.

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Massara è da tempo uno dei dirigenti più criticati da Gasperini per questioni legate al mercato, e nelle interlocuzioni con i Friedkin il tecnico non ha nascosto la preferenza per un profilo diverso, più operativo e meno vincolato ai tempi della proprietà, che supervisiona ogni trattativa. Eppure, da quando Massara è tornato in giallorosso lo scorso 19 giugno, il suo punto di riferimento è stato proprio Ranieri: tra i due c’è sintonia totale, e il senior advisor dei Friedkin considera il ds un professionista di alto livello, convinto che il progetto possa proseguire con lui alla guida dell’area sportiva.

Lo scenario potrebbe però cambiare radicalmente se a prevalere fosse la linea di Gasperini. In quel caso, i nomi sul tavolo sarebbero tre: Cristiano Giuntoli, mai contattato finora; Tony D’Amico, già collaboratore di Gasperini all’Atalanta; e Sean Sogliano, che ha lavorato con l’attuale tecnico giallorosso ai tempi del Genoa. Per la Roma, tuttavia, cambiare direttore sportivo per il terzo giugno consecutivo rappresenterebbe un rischio enorme, soprattutto in vista di un’estate in cui serviranno plusvalenze importanti entro il 30 giugno e una programmazione immediata per costruire la squadra del futuro.