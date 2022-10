Roma, Pruzzo: «Abraham e Belotti insieme? Penso di sì»

Le parole di Pruzzo sull’attacco della Roma: «Penso che Belotti e Abraham possano giocare insieme, l’importante è non essere egoisti»

Lo storico attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha concesso una breve intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole sull’attacco giallorosso.

BELOTTI E ABRAHAM INSIEME – «Io ai miei tempi lo facevo con Graziani e Voeller, quindi penso proprio che possano farlo anche loro. I miei compagni erano intelligenti e così ci sapevamo dividere i compiti. Ciò che conta è non essere egoisti».

SE BRAHAM HA SOFFERTO L’ARRIVO DI BELOTTI – «Non credo. Io stravedo per l’inglese, penso che sia fortissimo. È solo una questione di momenti, di situazioni. Non appena si sbloccherà tornerà a fare gol con continuità».

QUANTO PESA NON SEGNARE AD UNA PUNTA – «A me per fortuna è successo poche volte, ma ciò che provavo è una specie di senso di colpa. Sentivo che i compagni avevano bisogno di me e io non riuscivo a trovare la porta. Quando mi capitava, sa che facevo? Andavo a parlare con Leidholm e lui mi diceva: “Tranquillo Roberto. Tu gioca per la squadra e tutto si risolverà”. Naturalmente aveva ragione lui».