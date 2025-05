Roma quarta di ‘Corto Muso’: nessuno in Europa ha vinto con più 1-0; Svilar è diventato una garanzia

Roma, nona vittoria per 1-0 dei giallorossi, l’ottava con Ranieri in panchina: l’obiettivo è la Champions di ‘Corto Muso’ e con uno Svilar così…

La Roma vola con il “corto muso” e blinda la porta: con il successo per 1-0 sulla Fiorentina, sono nove in stagione le vittorie con questo risultato nei cinque principali campionati europei, record assoluto secondo Opta, otto da quando c’è Ranieri. Merito anche di un super Svilar, ormai saracinesca fissa e uomo chiave nel finale di stagione giallorosso.

A DAZN il portiere non si nasconde: «Zero promesse, lavoreremo fino alla fine e vedremo cosa saremo riusciti a ottenere. Che calcio facciamo? Abbiamo vinto 1-0 e questa è la cosa più importante». Stessa linea anche per Ranieri: «Non so dove possiamo arrivare, ai ragazzi chiedo sempre il massimo: quest’estate non dovremo avere rimpianti».