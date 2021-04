Roma, rapina a casa Smalling: tre uomini armati costringono l’inglese ad aprire la cassaforte

Nella notte, tre uomini armati hanno fatto irruzione nell’abitazione di Smalling costringendolo ad aprire la cassaforte

Notte di terrore, quella appena trascorsa, per Chris Smalling. Come riporta l’Ansa, il difensore della Roma è stato infatti rapinato nella notte da tre uomini armati. I rapinatori avrebbero fatto irruzione nell’abitazione dell’inglese in zona Appia, costringendolo ad aprire la cassaforte e rubando Rolex e gioielli.

In casa con Smalling ci sarebbe stata anche la moglie; entrambi sarebbero illesi. Sulla vicenda indaga la polizia.