Roma, la società lavora al rinnovo di Zaniolo e Cristante: le ultime

La Roma finito il mercato ora lavora al rinnovo di due pedine importanti: Zaniolo e Cristante potrebbero allungare il loro accordo

La Roma finito il mercato ora lavora al rinnovo di due pedine importanti: Zaniolo e Cristante potrebbero allungare il loro accordo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il classe è pronto un contratto fino al 2027 a 4 milioni. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2024, ma non dovrebbe essere un problema il suo rinnovo.