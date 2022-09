Juventus, non è finita per Zaniolo: i bianconeri continuano a seguire il talento della Roma

Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Zaniolo e continuano a seguire l’evoluzione del suo rapporto con la Roma

Tuttosport fa il punto su Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma è stato a lungo inseguito e corteggiato dalla Juventus nella sessione di mercato appena terminata, salvo poi essere accantonato di fronte ad altre esigenze.

Tuttavia per Zaniolo non è ancora detta l’ultima parola. Il giocatore resta nei radar dei bianconeri e molto, se non tutto, dipenderà dal rinnovo o meno con la Roma.

