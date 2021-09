Allo stadio Olimpico, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Olimpico”, Roma e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Roma Sassuolo 1-0 MOVIOLA

5′ Occasione Mancini – Calcio d’angolo di Pellegrini e colpo di testa di Mancini sul secondo palo: palla alta.

13′ Occasione Berardi – Che azione del Sassuolo. Grande scambio tra Toljan e Raspadori, Giacomo se ne va sulla destra e invece di tirare serve Berardi col tacco: tiro del 25 neroverde troppo debole e centrale.

21′ Occasione Mkhitaryan – Buona trama della Roma sulla sinistra con Vina e Abraham. Palla a Mkhitaryan che calcia dal limite ma strozza il tiro e non trova lo specchio della porta.

23′ Occasione Djuricic – Errore di Ibanez, Berardi intercetta il pallone e serve Djuricic che si sposta il pallone sul sinistro e calcia ma trova l’esterno della rete.

26′ Gol annullato a Berardi – Cresce il Sassuolo. Palla in profondità per Raspadori che allarga a destra e trova Berardi. Il 25 poi supera Vina e segna col destro ma Sozza annulla per fuorigioco di Raspadori a inizio azione.

34′ Occasione Abraham – Bella palla di Karsdorp che vede il taglio di Abraham, bravo ad anticipare Chiriches e calciare di prima intenzione in scivolata: palla che sfiora il palo a Consigli battuto.

37′ Gol Cristante – Funziona lo schema di Mourinho. Calcio di punizione laterale. Pellegrini fa finta di andare sul secondo palo ma serve l’inserimento di Cristante sul primo che solo contro Consigli non sbaglia.

Migliore in campo: Berardi al termine del primo tempo PAGELLE

Roma Sassuolo 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 37′ Cristante (R)

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. In panchina: Fuzato, Boer, Reynolds, Calafiori, Smalling, diawara, Villar, Darboe, El Shaarawy, Shomurodov, Mayoral, Perez. Allenatore: Jose Mourinho

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. In panchina: Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, MatheusHenrique, Harroui, Traore, Magnanelli, Defrel, Scamacca. Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

NOTE: AMMONITI: Chiriches (S); Ibanez (R)