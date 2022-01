Roma, Sergio Oliveira in arrivo: le cifre dell’affare col Porto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Roma: i giallorossi sono a un passo dal chiudere la trattativa col Porto per Sergio Oliveira

José Mourinho sta finalmente per abbracciare il centrocampista tanto richiesto. La Roma infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sta per chiudere col Porto l’acquisto di Sergio Oliveira.

Il portoghese dovrebbe arrivare con la formula del prestito a 1,5 milioni, più un diritto di riscatto fissato a 15 milioni.