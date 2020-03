Roma, sguardo già al mercato: per l’estate piace Rojo

Roma, lo sguardo di Gianluca Petrachi già sul mercato. Il direttore sportivo guarda con interesse a Rojo del Manchester United

La Roma vuole pescare ancora in Premier League. Dopo gli affari messi in piedi la scorsa estate, si pensa a un altro profilo proveniente dall’Inghilterra per la prossima sessione di mercato, una volta superata l’emergenza Coronavirus.

Il nome prediletto è quello di Marcus Rojo, centrale difensivo del Manchester United e attualmente in prestito al Estudiantes. Il suo prezzo, sottolinea La Gazzetta dello Sport, è di circa 10 milioni di euro considerata la scadenza nel 2021.