Roma Smalling, il difensore potrebbe restare un altro anno in prestito. La crisi potrebbe convincere il Manchester United

La crisi ha avvicinato il Manchester United. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla situazione di Chris Smalling, in prestito alla Roma.

I giallorossi vorrebbero averlo ancora a disposizione per la prossima stagione e i Red Devils potrebbero convincersi per lasciarlo a Roma ancora un altro anno. Il giocatore vuole rimanere, soprattutto in caso di qualificazione Champions. Ora la palla passa allo United.