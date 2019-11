Roma, solo una multa per i cori contro Napoli: ecco perché

Roma, solo una multa dal Giudice Sportivo per i cori contro Napoli di sabato scorso: svelato il motivo della sanzione

Sospiro di sollievo in casa Roma. Con il club giallorosso che, per i cori contro Napoli che avevano portato alla sospensione della sfida di campionato sabato pomeriggio, è stato “soltanto” multato con 30mila euro di sanzione.

Provvidenziale, come riporta Il Messaggero, l’intervento con cui Edin Dzeko dal centro del campo ha invitando il resto dei tifosi a coprire con gli applausi i cori contro i napoletani. Proprio il suo “fattivo ed efficace comportamento“, infatti, è valso come attenuante ed esimente in sede di giudizio.