Roma, Spinazzola ancora a parte: tre assenze certe con l’Ajax

Paulo Fonseca dovrà quasi sicuramente rinunciare a Spinazzola per la gara contro l’Ajax: ecco le sue condizioni

La Roma vuole finire il capolavoro iniziato ad Amsterdam e qualificarsi per le semifinali di Europa League. Le notizie da Trigoria però non sono buonissime per quanto riguarda gli infortunati.

Come riportato da Sky Sport, esito negativo per Spinazzola dagli ultimi esami e lavoro a parte. Quasi certa la sua assenza contro l’Ajax. Assenti certi, invece, Chris Smalling, Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla.