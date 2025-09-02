Roma, alta tensione Massara Gasperini: secondo Repubblica il ds ha minacciato le dimissioni. Cosa sta succedendo a Trigoria

Il gong finale del calciomercato in casa Roma non ha portato i rinforzi sperati, ma ha scatenato un vero e proprio terremoto a Trigoria. La chiusura della finestra estiva ha creato una frattura profonda tra l’allenatore Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Frederic Massara, culminata con la minaccia di dimissioni da parte del dirigente. A raccontare i retroscena di questa alta tensione è il quotidiano Repubblica, che descrive un clima rovente all’interno del club giallorosso.

La riunione d’emergenza e l’ira del tecnico

Tutto è esploso al termine dell’ultimo giorno di mercato. Dopo le difficoltà incontrate per arrivare a Matteo Pessina, a George del Chelsea e a Santiago Gimenez del Milan (in un potenziale scambio con Dovbyk), è stata convocata una riunione d’emergenza. Al tavolo sedevano il vicepresidente Ryan Friedkin, il ds Frederic Massara, il senior advisor Claudio Ranieri e un furioso Gasperini. L’ex tecnico dell’Atalanta avrebbe manifestato tutto il suo disappunto per la gestione delle ultime settimane, sentendosi tradito dopo le numerose richieste, pubbliche e private, per rinforzare la squadra.

Gasperini aveva un obiettivo preciso: un esterno offensivo di piede destro, capace di agire anche da sottopunta. In cima alla sua lista dei desideri c’era Jadon Sancho, ma l’ex del Manchester United si è accasato all’Aston Villa proprio sul filo di lana, lasciando il tecnico senza il suo rinforzo d’elezione. Questa delusione, unita agli altri obiettivi sfumati, avrebbe innescato la lite e portato Massara a minacciare l’addio.

Di fronte a questa bufera, da Trigoria è arrivata in serata una spiegazione dal tono diametralmente opposto. La società si è detta “soddisfatta del numero e della qualità degli acquisti“, sottolineando le note limitazioni imposte dal Financial Fair Play. Riguardo ai mancati colpi finali, la spiegazione è stata netta: “nessuna delle possibili operazioni dell’ultimo minuto ha convinto“, aggiungendo che “non avrebbe avuto senso acquistare solo per il gusto di farlo”. La linea ufficiale è che la rosa sia “forte, ben coperta in tutti i reparti e significativamente più forte della scorsa stagione”. Una versione che, però, non riesce a nascondere le crescenti e preoccupanti tensioni che agitano il cuore della Roma.