Roma, terminata la quarantena di Diawara: oggi test decisivo

Amadou Diawara ha terminato la quarantena e oggi svolgerà nuovi test per verificare la completa guarigione

La Roma sta per recuperare Amadou Diawara. Come riportato da Gazzetta.it, il centrocampista ha terminato oggi la quarantena di 21 giorni dopo la positività al Covid-19 e, come da protocollo ministeriale, può tornare “libero”.

Diawara sosterrà oggi i test decisivi per verificare la completa guarigione dal virus. L’obiettivo del calciatore e della Roma è quello di essere in panchina già domenica a Genova.