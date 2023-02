Roma, Tiago Pinto: «La squadra sta crescendo. Stasera non possiamo sbagliare»

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Salisburgo

«Noi in Europa sappiamo perfettamente che non possiamo sbagliare, la scorsa settimana abbiamo giocato bene e loro segnato nell’unica occasione avuta. Stiamo crescendo ed è tutta questione di tempo. Abbiamo diversi punti in più dell’anno scorso e siamo in Europa League, riusciamo a vincere anche cambiando diversi giocatori. La squadra sta maturando».