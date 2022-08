Roma, tournée in Giappone durante la sosta mondiale

La Roma non rimarrà ferma durante la sosta dei mondiali: in programma una Tournée in Giappone con i calciatori che non andranno in Qatar

La Roma non rimane ferma durante la sosta dei mondiali: come riportato dal tempo, i giallorossi hanno deciso di programmare una tournée in Giappone.

La squadra giallorossa dovrebbe disputare alcune amichevoli in Giappone durante la sosta per il Mondiale in Qatar con i calciatori che non andranno ai mondiali: tra questi c’è ovviamente, Zaniolo, che Mourinho vuole blindare.