Roma, tre nomi per un mercato creativo: Lovren, Mandragora e Kean

La Roma pensa ad un mercato creativo, fatto di scambi e prestiti. L’idea giallorossa su Lovren, Mandragora e Kean

Un mercato creativo che possa ridurre al minimo l’esborso di soldi e accrescere la qualità della squadra. È questa l’idea della Roma, che ha messo nella lista principalmente tre nomi per migliorare la rosa.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, per la difesa, il nome principale è quello di Lovren, che ha 31 anni e un contratto in scadenza nel 2021. Con soli 5 milioni i giallorossi potrebbero acquistarlo.

Per il centrocampo, invece, piace Mandragora, che potrebbe rientrare alla Juve dopo aver passato ottime stagioni all’Udinese. Per lui, i giallorossi potrebbero intavolare una trattativa di scambio con Cristante.

In attacco, invece, il nome è quello di Kean. Per lui Raiola lavora ad un prestito con obbligo di riscatto. Nell’operazione potrebbe rientrare anche Under, che piace molto al club allenato da Carlo Ancelotti.