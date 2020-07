Roma Udinese, Pallotta: «Partita vergognosa». Queste le parole del numero uno giallorosso dopo il ko coi bianconeri

«Una partita vergognosa». Questo il commento di James Pallotta al termine del match perso dalla Roma contro l’Udinese, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il presidente giallorosso non ha voluto usare mezzi termini, ma non ha aggiunto altro. Il caos in casa Roma non accenna a placarsi, ma il presidente statunitense non molla la presa. Al momento si va avanti così.