Roma, Under: il turco è il principale dribblomane della squadra

Under è il giocatore della Roma che effettua più dribbling. Il calciatore turco ha infatti grandi qualità nel generare superiorità numerica

La stagione di Under alla Roma è stata fin qui abbastanza complicata, soprattutto a causa di diversi problemi fisici capitati a inizio stagione. Il turco, quando gioca, resta comunque il principale generatore di superiorità numerica.

I numeri parlano chiaro. Under effettua 3.4 dribbling riusciti per 90′. Si tratta di uno dei dati più elevati del campionato. Dopo di lui, Perotti è il calciatore giallorosso che salta più volte l’uomo, 3.3 volte per 90′.