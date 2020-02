Roma, veterani e non. Le mosse di Fonseca per uscire dalla crisi

Roma, Fonseca studia le mosse per venire fuori dalla crisi. I veterani come Dzeko, Kolarov e Smalling in aiuto dei più giovani

È arrivato il primo momento difficile per Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Il tecnico studia le mosse per venir fuori dalla crisi in cui i suoi ragazzi sono incappati per la serie di motivi ampiamente analizzati.

Per poterlo fare il portoghese deve utilizzare al meglio l’intero potenziale che ha a disposizione. I veterani, come Dzeko, Kolarov, Perotti, Smalling, dovranno essere abili a guidare i profili più “acerbi” come Kluivert, Under e i nuovi Perez e Villar. Ripartirà da qui, Fonseca. Da una coesione di gruppo che deve far rialzare la Roma.