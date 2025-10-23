Roma Viktoria Plzen, sconfitta pensante per i giallorossi! Giocatori sotto la Curva Sud che canta, ma il resto dello stadio fischia

Roma Viktoria Plzen, notte amara per i giallorossi: la Curva Sud canta, lo stadio intero fischia. Ecco cosa è successo

La Roma subisce una pesante battuta d’arresto in Europa League, cadendo 1-2 all’Olimpico contro il Viktoria Plzen. Nonostante Gasperini abbia schierato gran parte dei titolari, i giallorossi hanno pagato un approccio molle e due disattenzioni difensive che hanno indirizzato la gara sin dai primi minuti.

Il match si è deciso già nel primo tempo, quando i cechi hanno colpito due volte in rapida successione con Adu e Souaré, sorprendendo la retroguardia romanista e gelando l’Olimpico. La Roma ha provato a reagire nella ripresa, trovando il gol con Paulo Dybala dal dischetto — una rete che ha segnato il suo 200º centro in carriera — ma non è bastato per completare la rimonta. Nonostante il possesso palla e le occasioni create, la squadra di Gasperini ha mostrato poca lucidità sotto porta e una fragilità difensiva che continua a pesare nelle notti europee.

Al triplice fischio, la scena più emblematica: i giocatori si sono diretti sotto la Curva Sud, dove i tifosi più caldi hanno continuato a cantare, ma il resto dello stadio ha sommerso la squadra di fischi. Un contrasto netto tra il sostegno incondizionato della curva e la delusione generale del pubblico, che fotografa il momento difficile della Roma. La sconfitta complica la corsa nel girone e aumenta la pressione su Gasperini, chiamato a trovare soluzioni rapide per evitare che la stagione europea sfugga di mano.

LEGGI ANCHE – Roma Viktoria Plzen, primo tempo da incubo per i giallorossi di Gasperini: succede di tutto in 3 minuti!

