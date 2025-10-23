Roma Viktoria Plzen, primo tempo da incubo per i giallorossi di Gasperini: succede di tutto in 3 minuti!

Roma Viktoria Plzen, blackout giallorosso: due gol in tre minuti e primo tempo da incubo per la squadra di Gasperini

La serata dell’Olimpico è iniziata nel peggiore dei modi per la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo un avvio equilibrato, il Viktoria Plzen ha colpito con spietata concretezza, trovando due gol in rapida successione che hanno gelato lo stadio e complicato subito i piani dei giallorossi.

Tra il 20° e il 23° minuto, la squadra ceca ha sfruttato al massimo le proprie occasioni: prima Adu ha concluso una brillante azione personale con un tocco preciso in area, poi Souare ha sorpreso tutti con una bordata dalla distanza che non ha lasciato scampo al portiere romanista. In pochi istanti, il tabellone segnava un pesante 0-2.

Di fronte a un avvio così traumatico, Gasperini ha scelto di intervenire immediatamente. Già nel primo tempo ha richiamato in panchina Ziolkowski per inserire El Shaarawy, nel tentativo di dare maggiore velocità e profondità alla manovra offensiva e riaccendere le speranze della sua squadra.

