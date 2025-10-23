Roma News
Roma Viktoria Plzen 1-2: sconfitta per i giallorossi!
Roma Viktoria Plzen LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la giornata di Europa League
Dopo lo scivolone in campionato contro l’Inter, la Roma è pronta a rituffarsi nell’Europa League con l’obiettivo di rialzarsi immediatamente. All’Olimpico arriva il Viktoria Plzen, avversario ostico e in grande fiducia, per la 3ª giornata della League Phase. Calcionews24 segui il LIVE del match
SEGUI IL LIVE
FINE PRIMO TEMPO
86′ OCCASIONE ROMA – Leon Bailey raccoglie un ottimo passaggio e si fa un po’ di spazio per calciare. Il tiro però da molto lontano termina largo sulla sinistra!
54′ GOL ROMA – Paulo Dybala parte, ferma la sua rincorsa, guarda fino all’ultimo i movimenti di Martin Jedlicka e infine lo buca all’angolino basso di destra.
53′ VAR AL LAVORO – Sono passati alcuni istanti ma il direttore deve aver ricevuto una segnalazione e si andrà al VAR. Potrebbe essere rigore per Roma dopo un tocco di mano sospetto degli avversari.
INIZIA IL SECONDO TEMPO
23′ RADDOPPIANO GLI OSPITI – Cheick Souare riceve un pallone liftato da Sampson Dweh e senza esitare conclude in porta. Mile Svilar probabilmente sottovaluta il tentativo e si fa infilare all’angolino basso di destra.
20′ GOL VIKTORIA PLZEN – Prince Adu salta gli avversari e, da distanza ravvicinata, con un tocco delizioso scavalca Mile Svilar. Splendida azione personale.
INIZIA LA SFIDA
FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini
VIKTORIA PLZEN (4-3-1-2): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Spacil; Memic, Cerv, Souare; Ladra; Durosinmi, Adu. Allenatore: Miroslav Koubek
