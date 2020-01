Roma, Villar: «Arrivo in un grande club. Non potrei essere più felice»

Roma, le prime parole di Gonzalo Villar che da oggi è ufficialmente un giocatore giallorosso fino al 2024

L’esperienza di Gonzalo Villar in giallorosso è ufficialmente iniziata. Il calciatore ieri ha svolto le visite mediche di rito a Villa Staurt e poi ha firmato il contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2024.

Queste le sue prime parole ai canali ufficiali del club: «Arrivo in un grande club e non potrei essere più felice. Per me è una bella sfida, non vedo l’ora di dimostrare le mie qualità. Ho già parlato con Fonseca e mi ha trasmesso la sua fiducia. E’ vicino ai calciatori. Dovrò lavorare molto per adattarmi, sarà un allenatore fantastico per me».