Roma, volantini «pro Friedkin» a New York: «Wants you»

Roma, volantini «pro Friedkin» a New York con la scritta «Wants you». Negli States si spinge per la cessione della società

Da una parte i soci che spingono per la riapertura alla cessione, dall’altra dei volantini spuntati a New York che recitano testualmente: «Friedkin, Roma wants you».

Un fatto davvero singolare, ormai anche negli States si spinge alla cessione della Roma. Inoltre i soci dei giallorossi chiedono di riaprire le trattative: il bilancio pubblicato ieri sera potrà essere decisivo nelle scelte della società.