Roma, Zaniolo dimesso dalla clinica in Austria

Nicolò Zaniolo è stato dimesso dalla clinica dove era stato operato in Austria

Comincia il recupero per Nicolò Zaniolo, operatosi al ginocchio sinistro dopo l’infortunio subito contro l’Olanda. Il calciatore della Roma si sottoposto all’intervento chirurgico in Austria ed è ora pronto a tornare in Italia.

Come mostrato tramite il suo profilo Instagram, Zaniolo ha oggi lasciato la clinica di Innsbruck e si prepara a seguire il step successivo del suo recupero. Foto di rito con le stampelle e sorrisi con lo staff della clinica, quelle postate dal calciatore della Roma sui social.