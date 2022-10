Roma, Zazzaroni trova il problema: «Ora per Mou è qualcosa di serio»

Ivan Zazzaroni individua il problema della Roma dopo la sconfitta contro il Betis: la sua analisi sul Corriere dello Sport

Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, ha analizzato Roma-Betis.

IL COMMENTO – «Soprattutto l’inconsistenza di Abraham sta diventando un problema serio per Mourinho, che giustamente continua a dargli fiducia. Dybala, pur se in piena luce, non può bastare, così come la Roma non può pensare di poterla risolvere solo su palla inattiva».