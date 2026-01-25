Romagnoli Lazio, clamoroso colpo di scena in casa biancoceleste! Adesso è incedibile: la nota del club

Romagnoli Lazio, svolta totale sul caso del difensore biancoceleste: il club lo dichiara incedibile con una nota ufficiale

La Lazio del presidente Claudio Lotito ha preso una posizione netta sul futuro di Alessio Romagnoli, pubblicando questa mattina una nota ufficiale destinata a chiudere ogni voce di mercato. Il difensore classe ’95 viene dichiarato assolutamente incedibile, nonostante il forte pressing dell’Al Sadd di Roberto Mancini.

Negli ultimi giorni i contatti tra l’entourage del giocatore e il club qatariota avevano portato a un principio di accordo: un contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione, accompagnato da un’offerta vicina ai 10 milioni per convincere la Lazio a cedere il suo centrale. Una proposta importante, che sembrava poter aprire a un trasferimento imminente.

La risposta del club biancoceleste, però, ha ribaltato completamente lo scenario. La ferma volontà della società di trattenere Romagnoli ha fatto saltare l’operazione, rendendo sempre più probabile la permanenza del difensore in Italia. Di seguito il comunicato ufficiale.

“La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”.

