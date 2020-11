Romania-Norvegia annullata causa Covid: la decisione della UEFA

La gara tra Romania e Norvegia è stata annullata a causa di un positivo nella nazionale nordica. La UEFA dunque non farà sostenere la gara

La gara di Nations League tra Romania e Norvegia non verrà disputata domani. La gara, in programma a Bucarest, è stata rinviata dalla UEFA a causa di un caso positivo nella nazionale norvegese.

Le autorità norvegesi, infatti, non hanno autorizzato la partenza per Bucarest della nazionale con la gara che dunque non verrà giocata. Un’altra pagina in questo periodo difficile.