Ronaldo e Del Piero diretta Instagram: le parole dei due fuoriclasse

Del Piero e Ronaldo protagonisti di una diretta Instagram: ecco le parole dei due ex fuoriclasse di Inter e Juventus

Alessandro Del Piero e Ronaldo protagonisti di una diretta Instagram. Queste le parole dei due ex fuoriclasse di Juve e Inter che si sono sfidati in Serie A in due parentesi separate: dal 1997 al 2002, quando Ronaldo militava tra le fila dell’Inter, e nella stagione 2007-2008, annata targata Milan per il Fenomeno da Rio de Janeiro.

RONALDO – «Contento di aver accettato questa sfida (presidente del Valladolid ndr). Non sono mai voluto diventare allenatore perché sarebbe stata la stessa routine del calciatore. Mi sentivo preparato per il Valladolid e mi ci sono buttato: mi piace molto e mi sto divertendo anche se ogni week-end è una sofferenza pazzesca. Ero abituato a vincere per i campionati, ora invece penso alla salvezza. Volevo comprare una franchigia in MLS ma ovviamente mi hanno detto di no, una squadra costava oltre 100 milioni».

RONALDO – «I numeri di contagi in Spagna sono calati tantissimo ma penso sia un rischio tornare a giocare. Abbiamo fatto i test medici mercoledì e oggi sono arrivati i risultati. Nessuno del club è positivo ed è una grande notizia».